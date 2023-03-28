В Пензу приехали первые новые троллейбусы

28.03.2023 | 16:43

Новые троллейбусы наконец стали прибывать в Пензу. Одному из горожан удалось сфотографировать несколько машин на территории депо № 2 (на проспекте Победы).

Снимком мужчина поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ». На нем запечатлены два желто-зеленых троллейбуса с надписью «Пенза» по бокам.

О том, что машины приехали, сообщили также в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» и на портале tr.ru. По данным последнего, первый из 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом прибыл в Пензу 26 марта.

Пензенцы с нетерпением ожидают поставки новых троллейбусов. На страницах чиновников в соцсетях они часто задают вопросы, когда же транспорт появится на улицах.

Изначально прибытия первых машин ждали в декабре 2022-го. Задержку объяснили «особенностями технологического процесса и производства окраски троллейбусов». Затем сроки в ответах горожанам постоянно менялись. 21 марта сообщили, что поставку первой партии троллейбусов (в количестве 5 единиц) «планируется осуществить до конца марта текущего года».

Всего предполагалось прибытие в областной центр 90 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Потом говорили о том, что экономия на торгах позволит довести число троллейбусов до 100, 24 марта - уже до 94.