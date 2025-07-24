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Перевозчика оштрафовали за закрытую заднюю дверь в троллейбусе № 9

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Многие водители троллейбусов № 9 по-прежнему не хотят открывать для пассажиров заднюю дверь, жалуются жители Пензы.

«Водитель с бортовым номером 2364 в среду, 23 июля, следуя по маршруту, ни на одной остановке не открыл заднюю дверь. На двери приклеена бумага «Дверь не работает». Уже много было жалоб, что водители 9-го троллейбусного маршрута не открывают заднюю дверь, но эту проблему никто не может решить, издевательство продолжается», - рассказал один из пассажиров.

Он задался вопросом: если дверь у нового троллейбуса действительно не работает, почему его выпустили на линию с технической неисправностью?

Снятое горожанином видео было опубликовано в телеграм-канале PenzaInform. Пост прокомментировал представитель областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

«Технически неисправный транспорт не должен выходить на линию, поэтому факт эксплуатации троллейбуса № 2364 с неработающей дверью 23 июля будет тщательно проверен. По данному инциденту ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» уже направлен запрос перевозчику с требованием провести служебное расследование и направить ответ по данному факту с целью принятия мер в соответствии с государственным контрактом, а также организовать внеплановый инструктаж водителей», - сообщил специалист.

По его словам, перевозчику - ООО «Универсал Сервис» - выставлен штраф за неисполнение требований государственного контракта в части неосуществления посадки/высадки пассажиров через все двери.

В июне перевозчик уже проводил с водительским составом троллейбусного маршрута № 9 внеплановый инструктаж о правилах перевозки пассажиров и их обязательной посадке и высадке на остановках через все двери. Причиной стали жалобы горожан.

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