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Общество

В Пензенской области водитель нарушил правила перевозки детей

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В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» сотрудники ДПС остановили микроавтобус Ford, в котором ехали дети, и выявили нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

За рулем микроавтобуса, который направлялся из Рузаевки (Республика Мордовия) в Пензу, был 59-летний водитель. В салоне находились 17 детей и двое сопровождающих. Как выяснилось, количество людей превышало число пассажирских мест.

При проверке документов оказалось, что уведомление об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции не направлялось. На транспортном средстве отсутствовали опознавательные знаки «Перевозка детей» и оранжевый маячок. Также было выявлено нарушение правил использования тахографа.

На водителя составили административные протоколы. К тому же сотрудники Госавтоинспекции установили, что микроавтобус отсутствует в реестре транспортных средств, имеющих право перевозить пассажиров. Информация об этом направлена в территориальное отделение Ространснадзора в Пензенской области для привлечения организаторов перевозки к ответственности.

«Перевозки напрямую связаны с серьезным риском и угрозой жизни и здоровью. Госавтоинспекция не рекомендует пользоваться услугами нелегальных перевозчиков», - обратились к жителям и гостям Пензенской области в отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

18 марта на улице Гагарина в Пензе столкнулись автобус среднего класса Iveco, в котором находились дети из Нижегородской области, и Kia Cerato. 33-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб. Чуть позже в больнице скончался его пассажир, мальчик 2015 года рождения.

Четыре нижегородских ребенка были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. На следующий день стало известно, что угрозы их жизни нет, и юных пациентов отпустили из лечебной организации.

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Источник — фото гибдд.рф/r/58
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