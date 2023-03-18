Автокатастрофа на ул. Гагарина унесла жизнь взрослого и ребенка

18.03.2023 | 16:33

В региональном управлении Госавтоинспекции сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали подробности трагического ДТП, случившегося в Пензе с субботу, 18 марта.

По предварительным данным, в 13:20 на улице Гагарина столкнулись автомобиль Cerato и автобус малого класса Iveco.

В результате происшествия 33-летний водитель скончался на месте.

«Пассажир автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Также помощь медиков потребовалась четверым пассажирам автобуса. Потребовалась ли им госпитализация, станет известно позднее.