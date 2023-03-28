Роспотребнадзор подтвердил право граждан вести съемку в магазинах

28.03.2023 | 13:38

Сотрудники магазинов не имеют права запрещать покупателям фотографировать или снимать на видео товары, представленные на полках.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты отреагировали на поступившие к ним обращения. Граждане пожаловались, что работники магазинов требуют убрать камеры, и попросили ведомство уточнить, не нарушаются ли в этом случае права потребителей.

«Согласно постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе на съемку товара на фотоаппарат или на видеокамеру. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Пензенской области разъяснило жителям региона, имеется ли запрет на то, чтобы в продуктовой тележке вместо товаров находилась собака.

Многие пензенцы берут питомцев с собой в магазин и для удобства помещают их в тележку. Выяснилось, что в санитарном законодательстве, как и в законодательстве о защите прав потребителей, отсутствует запрет на вход в магазины с животными. Разрешено и сажать их в тележку.