Юный пензенец остался без денег и пошел на кражу продуктов

В Пензе задержали 19-летнего юношу. Его подозревают в серии краж из магазинов.

В полицию обратилась директор торговой точки. Она рассказала, что неизвестный похитил продукты питания и средства личной гигиены на сумму, превысившую 11 000 рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель Пензы, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Юноша во всем сознался и раскаялся в содеянном, пояснив, что на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение. Похищенное он продал неизвестным.

«Кроме того, молодой человек подозревается в совершении 3 аналогичных преступлений на территории города Пензы», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По факту краж возбудили уголовное дело. Юноша может попасть за решетку на срок до 2 лет.

Источник — фото, видео УМВД
