Общество

Роспотребнадзор: Возить собак в магазинных тележках не запрещено

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Нет запрета на то, чтобы в продуктовой тележке вместо товаров находилась собака. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В конце ноября в Сети широко обсуждались снимки, сделанные в ТЦ «Проспект». Покупательница возила пса в тележке, выбирая продукты в магазине. Ее поступок возмутил многих, в нем усмотрели нарушение санитарных норм, назвали ситуацию «перебором».

«Это же антисанитария! Должна ли была администрация отреагировать на это безобразие? И допустимо ли такое?» - спросила читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

Ее обращение редакция направила в региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве ответили, что в санитарном законодательстве, как и в законодательстве о защите прав потребителей, отсутствует запрет на вход в магазины с животными.

Что касается тележек и корзинок, которые используются покупателями, то, согласно санитарным нормам, они должны регулярно обрабатываться и храниться отдельно от торгового оборудования и инвентаря.

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