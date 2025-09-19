Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|10:39
В Нижнем Ломове вор нашел приют в заброшенном доме

В Нижнем Ломове 51-летнего мужчину обвинили в 2 кражах. После совершения преступлений он прятался в заброшенном доме.

Злоумышленник попал ночью в торговый павильон и опустошил кассу, забрав 48 000 рублей. Также полицейские выяснили, что из дома продавщицы, работающей в этом магазине, пропали золотые украшения. Во всех случаях отсутствовали следы взлома. В преступлениях стали подозревать сожителя женщины.

Местонахождение мужчины не сразу удалось установить. Наконец подозреваемого заметили ночью на одной из улиц Нижнего Ломова и задержали.

Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал полиции, что незаметно взял у сожительницы ключ от магазина и ее украшения. Золото он затем продал, получив 68 000 рублей.

Какое-то время злоумышленник жил в заброшенном строении и соблюдал меры конспирации, покидая убежище только по ночам. Понимая неизбежность розысков, он старался не привлекать внимание соседей.

В Нижнем Ломове вор нашел приют в заброшенном доме

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — фото УМВД РФ
