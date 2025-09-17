Криминал

Пензенец подменил в пункте выдачи часы за 70 000 рублей

В Пензе 41-летний мужчина пошел на преступление из-за мечты о дорогих часах. Ему было жалко тратить на них деньги, а ходить с подделкой не хотелось.

«Мне идея пришла в голову - как я сам понимал, незаконная, - заказать 2 пары часов, оригинал и дубликат, в 2 разных пункта выдачи. В одном из них я забрал копию, оплатил и потом пошел в следующий пункт», - рассказал пензенец.

Там он взял оригинальные часы (стоимостью более 70 000 рублей) якобы посмотреть, а когда сотрудница отвлеклась, незаметно подменил их. После этого горожанин сказал, что товар не понравился, и отдал коробку обратно.

Мужчина думал, что подделку заметят не скоро: отправят на склад, часы будут заказывать дальше - и след потеряется. Но афера не удалась. Через некоторое время полицейские постучали в его дверь.

Часы изъяли, их вернут владельцу. На пензенца завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
