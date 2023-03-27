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Общество

Депутаты придумали способ борьбы с кредитным мошенничеством

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Банки и микрофинансовые организации (МФО) хотят обязать бороться с мошенничеством. Для этого они должны высылать уведомления гражданам о взятом на их имя кредите или микрозайме.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет издание «РИА Новости». Предполагается, что уведомления будут приходить через портал госуслуг.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время участились случаи мошенничества из-за утечки паспортных данных. Злоумышленники пользуются этим, предоставляют чужие персональные данные, номера телефонов и получают кредит на чужое имя.

Пострадавший узнает о произошедшем в последний момент, когда ему звонят коллекторы или судебные приставы.

Если обязать банки и МФО отправлять уведомления, человек будет извещен о заключенном на его имя кредитном договоре и обратится в полицию в случае мошенничества.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предписывающий банкам возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней.

Документ предусматривает наличие так называемого периода охлаждения в два дня. В это время банк плательщика не будет подтверждать перевод на счета, которые содержатся в базе подозрительных (ее ведет ФинЦЕРТ Банка России, там хранится информация об инцидентах).

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