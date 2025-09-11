Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|10:00
Банк «Кузнецкий» продолжает прием заявок на конкурс для СМИ

Банк «Кузнецкий» продолжает принимать заявки на конкурс «Финансовый актив». У желающих принять участие в нем журналистов печатных изданий, радиостанций, телевидения и интернет-ресурсов Пензенской области, опубликовавших материалы на финансовую и экономическую тематику с 1 января 2025 года, есть срок до 31 октября включительно.

На конкурс нужно представить работы по 3 направлениям: «Финансовая грамотность», «Финансовая безопасность» и «Региональные аспекты банковской деятельности». Общий призовой фонд составляет 150 000 рублей, победителей ждут денежные призы в размере 25 000 рублей.

«Количество участников конкурса «Финансовый актив» ежегодно увеличивается. Мы гордимся тем, что интерес к мероприятию постоянно возрастает среди журналистов. Это чрезвычайно важно, поскольку грамотная подача финансовой и экономической информации доступным, понятным и простым языком не только способствует значительному повышению финансовой грамотности среди населения, но и помогает людям своевременно распознавать сложные мошеннические схемы, что в конечном итоге способствует укреплению доверия и уверенности граждан в работе банковской системы», - подчеркнул председатель правления банка Михаил Дралин.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте банка «Кузнецкий». Заявки принимаются по адресу электронной почты finactiv@kuzbank.ru.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

