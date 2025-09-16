В Кузнецке девочка угадывала блогеров и лишила мать денег

16.09.2025 | 08:37

В Кузнецке мошенники обманули 13-летнюю школьницу. В полицию с заявлением обратилась ее 43-летняя мать.

Она рассказала, что дочери в мессенджере написал незнакомец и предложил ей сыграть в игру «Угадай блогера». Призом были деньги, сумма начислялась за каждый правильный ответ. Школьница согласилась.

После завершения игры незнакомец попросил девочку перевести деньги на указанный счет якобы для того, чтобы получить выигранную сумму. Та поверила, взяла сотовый телефон матери и перечислила с ее кредитной карты более 100 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.