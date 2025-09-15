В Камешкирском районе жертве мошенников могут вернуть деньги

15.09.2025 | 09:25

53-летняя жительница Камешкирского района получила шанс вернуть деньги, отданные мошенникам.

В феврале прошлого года женщина лишилась 136 000 рублей, попавшись на уловку аферистов, которые представились работниками Центрального банка РФ и портала госуслуг. Они убедили сельчанку перевести средства на «безопасный» счет.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Также пострадавшая обратилась в районную прокуратуру.

Удалось установить, что деньги поступили на счет 26-летней жительницы Новосибирской области.

Надзорный орган подал в суд иск с требованием обязать дроппера (участника схемы, на карту которого поступило похищенное) вернуть сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

В итоге с молодой женщины взыскали более 170 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.