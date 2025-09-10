В Пензе сотрудника РЖД подозревают в фиктивном трудоустройстве жены

10.09.2025 | 17:11

46-летний заместитель начальника Куйбышевской дирекции инфраструктуры - начальник Пензенского отдела инфраструктуры, структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, он дал указание сотрудникам Пензенской дистанции пути трудоустроить его супругу на должность сигналиста 3-го разряда участка диагностики.

При этом мужчина знал, что жена не будет работать.

ОАО «РЖД» начисляло зарплату сотруднице.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.