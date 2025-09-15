Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|16:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

Общество

Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию монет

Печать
Telegram

В продаже банка «Кузнецкий» появились три новые памятные монеты, посвященные значимым событиям и явлениям.

Серию «Города» пополнила монета «200-летие основания г. Черкесска», которая воспроизводит рельефное изображение памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию монет

Вторая новинка - «Хоккей» из серии «Российский спорт». На оборотной стороне монеты запечатлены рельефные образы хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря.

Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию монет

Третья серебряная монета посвящена X Восточному экономическому форуму. На ней изображены фигуры вантового моста, птицы и эмблемы с надписью.

Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию монет

Все новинки выполнены из серебра 925-й пробы, номиналом 3 рубля и массой чистого вещества не менее 31,10 г.

Подробности о новинках можно узнать в головном офисе банка, на официальном сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото cbr.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте