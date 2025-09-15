Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию монет

15.09.2025 | 14:20

В продаже банка «Кузнецкий» появились три новые памятные монеты, посвященные значимым событиям и явлениям.

Серию «Города» пополнила монета «200-летие основания г. Черкесска», которая воспроизводит рельефное изображение памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Вторая новинка - «Хоккей» из серии «Российский спорт». На оборотной стороне монеты запечатлены рельефные образы хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря.

Третья серебряная монета посвящена X Восточному экономическому форуму. На ней изображены фигуры вантового моста, птицы и эмблемы с надписью.

Все новинки выполнены из серебра 925-й пробы, номиналом 3 рубля и массой чистого вещества не менее 31,10 г.

Подробности о новинках можно узнать в головном офисе банка, на официальном сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

