Пензенцам лучше перейти на квашеную капусту

26.03.2023 | 11:11

Весной фрукты и овощи старого урожая лучше заменить квашеной капустой. Это станет хорошей профилактикой авитаминоза и укрепит иммунитет.

Об этом в интервью «Газете.ру» рассказала диетолог Елена Манило.

«В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма», - предупредила врач.

Квашеная капуста - доступный продукт. Она обладает полезными свойствами и содержит витамин С, необходимый для иммунитета, который весной ослаблен.

«По содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны. Добавив к обеду или ужину порцию в 200 граммов квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С», - объяснила Елена Манило.

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