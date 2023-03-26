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Общество

Пензенцам лучше перейти на квашеную капусту

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Весной фрукты и овощи старого урожая лучше заменить квашеной капустой. Это станет хорошей профилактикой авитаминоза и укрепит иммунитет.

Об этом в интервью «Газете.ру» рассказала диетолог Елена Манило.

«В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма», - предупредила врач.

Квашеная капуста - доступный продукт. Она обладает полезными свойствами и содержит витамин С, необходимый для иммунитета, который весной ослаблен.

«По содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны. Добавив к обеду или ужину порцию в 200 граммов квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С», - объяснила Елена Манило.

Ранее диетолог Татьяна Залетова попросила оставить идею похудеть во время Великого поста, который продлится до 15 апреля. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно менять свои пищевые привычки и образ жизни.

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