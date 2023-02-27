Пензенцев попросили оставить затею похудеть во время поста

27.02.2023 | 13:57

В понедельник, 27 февраля, у православных христиан начался Великий пост. По мнению специалистов, относиться к нему как к диете для похудения неправильно.

В некоторых случаях сбросить вес получится, однако это произойдет за счет потери мышечной ткани, а не жировой, поэтому килограммы быстро вернутся, возможно в еще большем объеме, рассказала изданию «РИА Новости» врач-диетолог Татьяна Залетова.

Кроме того, во время поста можно поправиться, если, например, неправильно комбинировать разрешенные в пост продукты.

Известно, что Великий пост подразумевает временный переход на вегетарианство, ведь животный белок убирается из рациона. Человек не получает всех аминокислот, которые нужны организму для построения клеток.

Пытаясь как-то компенсировать потерю, люди либо увеличивают порции, либо балуют себя разрешенным сладким. Количество потребляемых углеводов растет, увеличивается и масса тела.

«Для снижения веса недостаточно соблюдать пост в течение недели или месяца, необходимо менять свои пищевые привычки на постоянной основе, только это поможет избавиться от лишних килограммов и удержать вес», - отметила диетолог.

Великий пост продлится до 15 апреля. Его придерживаются многие пензенцы, а в магазинах приобретают популярность разрешенные продукты, которые можно употреблять в этот период.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области максимально распространены такие факторы риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний: избыточная масса тела, нерациональное питание и низкая физическая активность.