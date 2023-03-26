На закупку термопластика в Пензе потратят более 20 млн рублей

26.03.2023 | 14:06

Первые партии термопластика для нанесения дорожной разметки должны поступить в Пензу до 15 апреля.

Дата обозначена в контакте, который заключат с подрядчиком. Согласно информации на сайте госзакупок, он уже определен. Начальная цена контакта - 24 млн 739 тыс. рублей.

До 15 апреля в областной центр поставят 160 тонн термопластика и 1,5 тонны холодного пластика с микростеклошариками, специальным материалом, который придаст разметке световозвращающие свойства, а также повысит ее видимость в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду.

Поступление остальной части термопластика ожидается до 1 июня.

Сейчас в Пензе износ важных для водителей и пешеходов линий на проезжей части составляет до 40%. Мэр пообещал горожанам, что в этом году объем разметки, выполненной термопластиком, увеличат до 68%. В 2022-м этим материалом «отрисовали» 43%. Известно, что он более износоустойчив, чем краска.

В прошлом году кампания по нанесению разметки на дороги оказалась провалена - сроки окончания работ несколько раз переносились, в итоге улицы отрисовывались до осени.