В Пензе за 1,2 млн рублей улучшат качество разметки

14.03.2023 | 16:57

В Пензе для улучшения качества разметки закупят микростеклошарики на 1 млн 265 тыс. 805 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена, которую МБУ «Пензавтодор» готово заплатить победителю электронного аукциона, размещенного на сайте госзакупок.

Микростеклошарики - это специальный материал, который придает разметке световозвращающие свойства, а также повышает ее видимость в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду.

Согласно документам, требуется 19 525 кг шариков. Поставить их необходимо в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Заявки от поставщиков принимаются до 21 марта, 22-го числа конкурсная комиссия подведет итоги.

Ранее сообщалось, что в 2023 году наносить разметку краской в Пензе планируют с 15 апреля до 19 июля. В январе проводился соответствующий аукцион на сумму 7 млн 267 тыс. 135 рублей. Перечень объектов, включенных в обязательный список, состоял из 234 позиций.