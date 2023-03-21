Прояснен вопрос о законности вручения повестки на улице

21.03.2023 | 14:11

Повестки могут вручать не только по месту жительства и работы, но и в общественном месте, на улице. Главное условие - документ должен быть именным. Добавить в пустой бланк данные первого попавшегося человека незаконно.

Об алгоритме вручения повесток рассказывает портал ngs.ru.

Отдать документ могут сотрудники военкомата или действующие по их поручению полицейские, работодатель, представители образовательного учреждения, где человек учится. Также этим правом обладает так называемый аппарат усиления военного комиссариата. Его, к примеру, задействовали во время мобилизации осенью 2022-го.

Как объяснил изданию юрист Евгений Крылов, если гражданин расписался за повестку, то он обязан по ней явиться. В противном случае ему грозит штраф от 500 до 3 000 рублей.

«Штраф выпишут вне зависимости от того, по какой причине военкомат хотел видеть военнообязанного гражданина: если не явиться «для уточнения данных», то тоже придется заплатить. Уважительными причинами для неявки по повестке могут быть смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат», - отметил юрист.

Если мужчина отказывается брать повестку, то ему грозит более строгое наказание. Так, против призывника могут возбудить уголовное дело, санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

15 марта стало известно, что жителям Пензенской области вновь начали рассылать повестки. Как пояснил военком региона Андрей Сурков, проводятся военные сборы и именно на них призывают явиться мужчин.