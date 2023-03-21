Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|15:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Прояснен вопрос о законности вручения повестки на улице

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Повестки могут вручать не только по месту жительства и работы, но и в общественном месте, на улице. Главное условие - документ должен быть именным. Добавить в пустой бланк данные первого попавшегося человека незаконно.

Об алгоритме вручения повесток рассказывает портал ngs.ru.

Отдать документ могут сотрудники военкомата или действующие по их поручению полицейские, работодатель, представители образовательного учреждения, где человек учится. Также этим правом обладает так называемый аппарат усиления военного комиссариата. Его, к примеру, задействовали во время мобилизации осенью 2022-го.

Как объяснил изданию юрист Евгений Крылов, если гражданин расписался за повестку, то он обязан по ней явиться. В противном случае ему грозит штраф от 500 до 3 000 рублей.

«Штраф выпишут вне зависимости от того, по какой причине военкомат хотел видеть военнообязанного гражданина: если не явиться «для уточнения данных», то тоже придется заплатить. Уважительными причинами для неявки по повестке могут быть смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат», - отметил юрист.

Если мужчина отказывается брать повестку, то ему грозит более строгое наказание. Так, против призывника могут возбудить уголовное дело, санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

15 марта стало известно, что жителям Пензенской области вновь начали рассылать повестки. Как пояснил военком региона Андрей Сурков, проводятся военные сборы и именно на них призывают явиться мужчин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте