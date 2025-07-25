Срок выплаты пособия военнослужащим сократили

25.07.2025 | 18:11

Совет Федерации одобрил законодательные корректировки, предусматривающие изменение срока выплат компенсаций военнослужащим. Соответствующий документ размещен в базе Госдумы РФ.

Поправки установили единый срок выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу в случае признания его негодным к службе из-за травмы, контузии или заболевания, а также пособия членам семьи в случае его гибели.

Ранее сроки рассмотрения документов для начисления выплат различались по силовым ведомствам и могли составлять до 60 дней, а иногда и больше.

Теперь такие пособия переведут в течение 30 дней со дня получения необходимых для назначения документов.

Новый механизм коснется не только военнослужащих, но и полицейских, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможни.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.