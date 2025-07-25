Срок выплаты пособия военнослужащим сократили

Совет Федерации одобрил законодательные корректировки, предусматривающие изменение срока выплат компенсаций военнослужащим. Соответствующий документ размещен в базе Госдумы РФ.
Поправки установили единый срок выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу в случае признания его негодным к службе из-за травмы, контузии или заболевания, а также пособия членам семьи в случае его гибели.
Ранее сроки рассмотрения документов для начисления выплат различались по силовым ведомствам и могли составлять до 60 дней, а иногда и больше.
Теперь такие пособия переведут в течение 30 дней со дня получения необходимых для назначения документов.
Новый механизм коснется не только военнослужащих, но и полицейских, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможни.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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