Общество

На некоторые долги законом запретили начислять пени

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает начислять пени по просроченным кредитам умершего заемщика. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Финансовые учреждения не смогут начислять пени на такие кредиты с момента смерти заемщика и до вступления его близких в наследство.

Запрет станет действовать 6 месяцев, если законом или решением суда не установлен другой срок для вступления в права наследования.

Новый механизм распространяется на все виды потребительского кредитования, в том числе на ипотеку.

Документ вступит в силу 1 сентября этого года. Его положения станут применять ко всем кредитным договорам, которые заключены до этой даты.

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