В Пензе на время закроют перекресток Московской и Кураева

25.07.2025 | 14:56

В Пензе ресурсники заменят трубопровод на пересечении улиц Московской и Кураева. На время работ движение придется запретить.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, ограничение будет действовать с 26 июля по 9 августа.

После завершения работ перекресток откроют.

Пензенских автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ране стало известно, что в Пензе с 26 июля по 24 августа закроют для движения участок улицы Саранской рядом с домом № 76. Там также предстоит отремонтировать теплотрассу.