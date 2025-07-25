Общество

Мусор и нет света: прокуроры оценили состояние маневренного фонда Пензы

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В Пензе сотрудники прокуратуры проверили состояние помещений маневренного фонда, которые предоставляются гражданам, вынужденно оставшимся без жилья. Оказалось, что люди оправданно отказываются от такого предложения.

Мусор и нет света: прокуроры оценили состояние маневренного фонда Пензы

Требованиям жилищного законодательства не соответствует большинство свободных комнат и квартир маневренного фонда, расположенных в домах № 38а на Коммунистической, № 8а на Ленинградской, № 2, 2а на ул. Егорова, № 36 на ул. Пушанина, № 14 на ул. Антонова, № 1 на пр. Строителей и № 22 в 5-м Виноградном проезде.

Мусор и нет света: прокуроры оценили состояние маневренного фонда Пензы

Отделка полов, стен, потолков в них повреждена, в помещениях лежит мусор. На сантехнике имеются сколы и ржавчина, а в местах общего пользования нет освещения.

Мусор и нет света: прокуроры оценили состояние маневренного фонда Пензы

«Ненадлежащее состояние маневренного фонда влечет за собой оправданную реакцию граждан в виде отказа от жилых помещений по причине невозможности нормального и безопасного проживания в них», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Мусор и нет света: прокуроры оценили состояние маневренного фонда Пензы

Главе Пензы Олегу Денисову внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.

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Источник — фото областной прокуратуры
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