Мусор и нет света: прокуроры оценили состояние маневренного фонда Пензы

25.07.2025 | 10:53

В Пензе сотрудники прокуратуры проверили состояние помещений маневренного фонда, которые предоставляются гражданам, вынужденно оставшимся без жилья. Оказалось, что люди оправданно отказываются от такого предложения.

Требованиям жилищного законодательства не соответствует большинство свободных комнат и квартир маневренного фонда, расположенных в домах № 38а на Коммунистической, № 8а на Ленинградской, № 2, 2а на ул. Егорова, № 36 на ул. Пушанина, № 14 на ул. Антонова, № 1 на пр. Строителей и № 22 в 5-м Виноградном проезде.

Отделка полов, стен, потолков в них повреждена, в помещениях лежит мусор. На сантехнике имеются сколы и ржавчина, а в местах общего пользования нет освещения.

«Ненадлежащее состояние маневренного фонда влечет за собой оправданную реакцию граждан в виде отказа от жилых помещений по причине невозможности нормального и безопасного проживания в них», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Главе Пензы Олегу Денисову внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.