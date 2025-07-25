В центре Пензы на 2 недели отключат горячую воду

В понедельник, 28 июля, в центре Пензы отключат горячую воду для проведения гидравлических испытаний. Ее не будет по 10 августа.
Испытания проводятся, чтобы выявить слабые места коммуникаций и вовремя их отремонтировать, пояснили в ресурсоснабжающей организации.
Горячей воды не будет в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Бакунина, 30/30а, 36, 36а;
- ул. Суворова, 15;
- ул. Московская, 3, 5, 13а, 14, 17а, 30а, 40, 67;
- ул. М. Горького, 15, 17, 18, 38/45;
- ул. Урицкого, 62;
- ул. Володарского, 9а, 15, 17;
- ул. Кирова, 18Б.
Также под отключение попадут соцобъекты:
- отделение «Почты России» (ул. Кирова, 68/7),
- административное здание (ул. Кирова, 70/Бакунина, 25),
- стационар «РЖД-Медицина» (ул. Урицкого, 118),
- драмтеатр,
- ТЦ «Пассаж»,
- гостиница «Россия»,
- гимназия № 44,
- управление образования,
- административное здание (ул. Московская, 9)
- областное отделение СФР (ул. Московская, 19),
- медцентр «Эскулап» (ул. Московская, 21).
С 28 июля без горячей воды также останутся жители Окружной и Южной Поляны. С 21 июля по 3 августа ее подача отключена в Арбекове и Заводском районе.
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