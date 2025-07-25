Общество

В центре Пензы на 2 недели отключат горячую воду

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В понедельник, 28 июля, в центре Пензы отключат горячую воду для проведения гидравлических испытаний. Ее не будет по 10 августа.

Испытания проводятся, чтобы выявить слабые места коммуникаций и вовремя их отремонтировать, пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Горячей воды не будет в жилых домах по следующим адресам:

- ул. Бакунина, 30/30а, 36, 36а;

- ул. Суворова, 15;

- ул. Московская, 3, 5, 13а, 14, 17а, 30а, 40, 67;

- ул. М. Горького, 15, 17, 18, 38/45;

- ул. Урицкого, 62;

- ул. Володарского, 9а, 15, 17;

- ул. Кирова, 18Б.

Также под отключение попадут соцобъекты:

- отделение «Почты России» (ул. Кирова, 68/7),

- административное здание (ул. Кирова, 70/Бакунина, 25),

- стационар «РЖД-Медицина» (ул. Урицкого, 118),

- драмтеатр,

- ТЦ «Пассаж»,

- гостиница «Россия»,

- гимназия № 44,

- управление образования,

- административное здание (ул. Московская, 9)

- областное отделение СФР (ул. Московская, 19),

- медцентр «Эскулап» (ул. Московская, 21).

С 28 июля без горячей воды также останутся жители Окружной и Южной Поляны. С 21 июля по 3 августа ее подача отключена в Арбекове и Заводском районе.

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