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Общество

Военком объяснил, что за повестки получают жители Пензенской области

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Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков разъяснил сетевому изданию «ПензаИнформ», что за повестки стали получать жители региона в последние дни.

«С сентября после мобилизации шли повестки для уточнения личных данных, потому что некоторые наши граждане очень неответственные. Они не представляли изменения личных данных, хотя это входит в обязанности каждого гражданина в РФ: при изменении семейного положения, состояния здоровья и т. д. нужно прибыть в военкомат и эти данные представить. Поэтому после мобилизации это все продолжалось.

А сейчас у нас проводятся 6-дневные и 30-дневные военно-учебные сборы приписным составом по подготовке и переподготовке по военно-учетной специальности. Обычные плановые сборы, которые проводились всегда», - пояснил Андрей Сурков.

Он предположил, что люди отреагировали достаточно бурно, потому что произошла смена поколений и многие получили такие повестки впервые.

«Всегда звали. Просто поколения одни уходят, другие появляются. До 50 лет солдаты и сержанты на учете стоят, офицеры - до 60. Вот одно поколение ушло, которое на сборы ходило, а следующее поколение подошло, которых не звали никогда. Это плановые занятия», - подчеркнул военком.

Сборы пройдут на территории Пензенской области. 6-дневные закончатся в марте, 30-дневные - в апреле.

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