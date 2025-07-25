В Пензе снесут самовольную постройку на улице Пушкина

25.07.2025 | 19:48

В Пензе выявили самовольную постройку в районе дома № 164 на улице Пушкина. В городскую администрацию поступило соответствующее уведомление от управления государственного строительного надзора.

Мэрия инициировала обращение в суд с иском о сносе несанкционированного объекта.

«Обращаем внимание жителей Пензы, что возведение или создание зданий, сооружений без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений не допускается», - отметили в администрации.

22 июля на улице Вадинской, в районе дома № 6а, приступили к сносу бесхозных гаражей. На нем настаивали жители окрестных зданий.

Во время проверки выяснилось, что гаражи установлены самовольно, найти владельцев не удалось, поэтому было принято решение о демонтаже металлических конструкций.