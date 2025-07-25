Общество

В Заречном для спасения каштанов нужны инсект-отели

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В Заречном каштаны оказались под угрозой гибели. Все из-за вредителя - каштановой минирующей моли.

Она уничтожает листву деревьев, и растения не могут накопить за лето достаточное количество питательных веществ, поэтому вымерзают зимой.

«Обработка химикатами в условиях города и с учетом большой высоты каштанов невозможна. Поэтому «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» ведет борьбу с насекомым механическими способами. Но этих мер недостаточно. Нужно помочь деревьям противостоять вредителю», - рассказали в администрации закрытого города.

Оказать содействие в этой борьбе призвали зареченцев.

У каштановой моли есть естественные враги. Это такие насекомые, как уховертка, златоглазка, божья коровка, муравей. Уничтожают моль и пауки. Чтобы привлечь их и помочь каштанам избавиться от вредителя, нужно построить специальные домики - инсект-отели.

Они похожи на скворечники, но не имеют передней стенки и заполнены природными материалами.

Всех неравнодушных горожан, защитников природы, молодежные объединения призвали делать такие инсект-отели.

«Чтобы принести готовые домики, позвоните по телефонам: 8 (953) 026-04-67, 8 (964) 872-88-39 (Кошелева Надежда Николаевна), 8 (900) 466-64-42 (Трудова Екатерина Валентиновна). Также можно самостоятельно разместить свои инсект-отели на земле рядом с каштанами или во дворах. Ведь другие деревья тоже нуждаются в защите от вредителей», - пояснили в администрации.

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Источник — фото pxhere.com
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