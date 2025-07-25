28 июля в центре Пензы бесплатно протестируют на вирусные гепатиты

25.07.2025 | 12:08

В понедельник, 28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом, в сквере «Копилка пословиц» в центре Пензы будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты B и C.

Участие в акции может принять любой желающий. Она пройдет с 14:00 до 17:00, уточнили в минздраве.

На месте будут работать специалисты областного клинического центра спецвидов медпомощи. Они готовы ответить на вопросы о вирусных гепатитах.

«Гепатит - это воспалительное заболевание печени, которое может быть вызвано как вирусами, так и другими факторами. Наиболее опасными являются инфекционные гепатиты B и C, которые могут привести к хроническим процессам и развитию цирроза», - пояснила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям областного минздрава Джамиля Курмаева.

В июле жители Пензы также могут в любой вторник с 10:00 до 13:00 бесплатно пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 20.