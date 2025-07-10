И. о. военкома записал срочное обращение к кузнечанам

10.07.2025 | 09:40

Утром в четверг, 10 июля, глава Кузнецка Сергей Златогорский опубликовал на своих страницах в соцсетях обращение и. о. военного комиссара г. Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов Александра Баранова к мужскому населению.

В нем говорится о том, что Федеральным законом № 202-ФЗ от 7 июля 2025 года в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения.

«Отныне несообщение гражданина в военный комиссариат о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный законом срок, то есть в течение 2 недель, в случае переезда на новое место пребывания влечет наложение административного штрафа от 10 000 до 20 000 рублей.

Во избежание проблем с законом убедительно прошу жителей из числа мужчин призывного возраста, а также лиц, подлежащих воинскому учету, фактически проживающих без регистрации, срочно уточнить данные о своем месте пребывания в военном комиссариате, который находится по адресу: г. Кузнецк, ул. Свердлова, 94а», - призвал Александр Баранов.

Сергей Златогорский попросил кузнечан отнестись к информации со всей ответственностью.