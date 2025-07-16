В Пензе перемещения мигрантов по стройкам проконтролировали БПЛА

16.07.2025 | 10:49

В Пензе прошел очередной рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет. Сотрудники Росгвардии, военного следственного отдела, военкомата и других ведомств проверили стройки.

Всего на возводящихся объектах побеседовали с 50 рабочими. Их просили предъявить миграционную карту, регистрацию и паспорт. 10 иностранцам, получившим гражданство России, вручили повестки в военкомат.

Чтобы контролировать перемещения иностранных работников и не упустить никого из них, росгвардцейцы использовали на стройках беспилотники.

«Грамотные действия позволили оперативно скоординировать действия правоохранителей с учетом текущей ситуации», - отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе регулярно проводят рейды по выявлению мигрантов, получивших гражданство РФ и не вставших на воинский учет. Так, в мае были проверены точки оптовой и розничной торговли, хостелы. 9 мужчинам вручили повестки.