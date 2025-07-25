Прогноз на выходные: в Пензенской области будет солнечно и тепло

В предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти антициклона, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Повышенный фон атмосферного давления станет причиной установления летнего характера погоды. На улице будет солнечно и тепло (температурный режим на 1-2 градуса выше обычного)», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
В дневные часы воздух станет прогреваться до +23...+28. Скорость ветра не превысит 11 м/c.
По ночам термометры будут показывать от +9 до +16.
Осадков не ожидается.
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