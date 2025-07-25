Прогноз на выходные: в Пензенской области будет солнечно и тепло

25.07.2025 | 15:24

В предстоящие выходные Пензенская область окажется во власти антициклона, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Повышенный фон атмосферного давления станет причиной установления летнего характера погоды. На улице будет солнечно и тепло (температурный режим на 1-2 градуса выше обычного)», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневные часы воздух станет прогреваться до +23...+28. Скорость ветра не превысит 11 м/c.

По ночам термометры будут показывать от +9 до +16.

Осадков не ожидается.