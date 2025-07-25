Специалисты рассказали, как посмотреть записи с уличных камер

25.07.2025 | 18:45

Пензенцев интересует, как можно посмотреть записи с видеокамер, которые установлены на дорогах, парковках.

Как рассказали в ГБУ «Безопасный регион», подобных вопросов к специалистам поступает много: «У меня украли документы и деньги из машины. Напротив стоянки стоит камера. Можно ли получить видео с этой камеры?», «Подскажите, пожалуйста, у вас можно получить видео с камеры? Нужно посмотреть момент ДТП».

Пензенцам пояснили: записи действительно можно увидеть, однако предоставляются они только по официальным запросам от правоохранителей.

«Физическим лицам для приобщения информации с камер к материалам об административном правонарушении или уголовного дела нужно обратиться в территориальное подразделение МВД РФ с соответствующим заявлением», - сообщили в ведомстве.

В этом случае сотрудник, который возьмется за дело, сделает запрос в «Безопасный регион».