Проект ремонта моста на Токарной до сих пор не прошел экспертизу

Жители Пензы много лет ждут восстановления моста на улице Токарной и когда дождутся, неизвестно.
«Мост на Токарной наконец-то отремонтируют??? Или еще 5 лет ждать!?» - поинтересовалась пользовательница Варвара В. в группе губернатора во «ВКонтакте».
Представитель администрации Пензы пояснил, что проектная документация на объект разработана и находится на экспертизе.
«После того как будет получено положительное заключение и выделено финансирование, будут определены сроки начала реконструкции моста», - говорится в ответе.
В планах сделать на мосту четыре полосы движения. Ширина проезжей части составит около 17 метров, длина - почти 126 метров. По проекту на объекте будет металлическое ограждение проезжей части и тротуары шириной 3 метра.
Между тем еще в 2021 году жители Междуречья опасались, что мост не дотянет до реконструкции. Он давно в неудовлетворительном состоянии. Здесь неоднократно были обрушения, о чем говорят разнообразные заплатки.
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