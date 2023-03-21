Проект ремонта моста на Токарной до сих пор не прошел экспертизу

21.03.2023 | 16:39

Жители Пензы много лет ждут восстановления моста на улице Токарной и когда дождутся, неизвестно.

«Мост на Токарной наконец-то отремонтируют??? Или еще 5 лет ждать!?» - поинтересовалась пользовательница Варвара В. в группе губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации Пензы пояснил, что проектная документация на объект разработана и находится на экспертизе.

«После того как будет получено положительное заключение и выделено финансирование, будут определены сроки начала реконструкции моста», - говорится в ответе.

В планах сделать на мосту четыре полосы движения. Ширина проезжей части составит около 17 метров, длина - почти 126 метров. По проекту на объекте будет металлическое ограждение проезжей части и тротуары шириной 3 метра.

Между тем еще в 2021 году жители Междуречья опасались, что мост не дотянет до реконструкции. Он давно в неудовлетворительном состоянии. Здесь неоднократно были обрушения, о чем говорят разнообразные заплатки.