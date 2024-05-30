В Заводском районе введут новое ограничение движения

30.05.2024 | 16:59

В Пензе на улице Леонова из-за аварийного ремонта теплотрассы временно изменится схема движения.

Планируется закрыть центральную часть дороги у центра хореографического искусства. Проезд будет возможен по полосам слева и справа.

Ограничение введут с 8:00 31 мая до 17:00 6 июня.

«Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой организации дорожного движения», - обратились к пензенцам в пресс-службе администрации города.

В апреле этот отрезок также перекрывали для ремонта теплотрассы. Работы проводились с 3-е по 9-е число.

Ранее стало известно, что в Заводском районе участок улицы Циолковского остается закрытым для движения. После ремонта теплотрассы у дома № 9 специалисты приступили к восстановлению благоустройства. Работы по укладке асфальта хотят завершить к 1 июля.