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Общество

Домашним животным присвоят идентификационные номера

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Домашних животных в России собираются поставить на учет и присвоить им идентификационные номера.

Как сообщают «Известия», депутаты Госдумы направили в Правительство РФ запрос, касающийся механизма ответственного обращения с животными. В документе отмечается, что их учет относится к компетенции Минсельхоза, но в итоге вопрос не решается годами.

Депутаты уточняют, возможно ли дать соответствующее поручение Министерству природных ресурсов и экологии РФ. В кабмине отметили, что Минприроды уже прорабатывает соответствующий механизм.

В свою очередь в министерстве утверждают, что законопроект уже разработан. Его цель - устранить правовой пробел в вопросах обращения с домашними животными, сократить популяцию бездомных и упростить поиск пропавших.

Как пояснили в Минприроды РФ, владелец будет передавать сведения о животном в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. Там на четвероногого друга заведут карточку и присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер.

Понадобится ли маркировать непосредственно животное и будет ли учет обязательным или добровольным, пока неясно.

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