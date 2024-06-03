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Общество

Матерям дошкольников хотят дать дополнительный выходной

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Депутаты Госдумы РФ предложили внести в статью Трудового кодекса изменения, предусматривающие дополнительный оплачиваемый выходной для женщины с ребенком до 7 лет.

Взять его она сможет 1 раз в 2 месяца по предварительному согласованию с работодателем.

Как поясняет «Парламентская газета», выходной предоставят для того, чтобы отвести ребенка на диспансеризацию.

«У работающих мам должна быть возможность взять дни, чтобы отвести ребенка к врачам. В здравоохранении нужно стремиться к тому, чтобы своевременно выявлять болезни и минимизировать риски с самого раннего возраста, а не бороться с последствиями уже возникшего заболевания», - отметил инициатор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Планируется, что новые нормы начнут действовать с 1 января 2025-го.

Сейчас Трудовым кодексом предусмотрен дополнительный оплачиваемый выходной для граждан, которые проходят диспансеризацию. Так, сотрудникам до 40 лет положен 1 такой день раз в 3 года, от 40 лет и до предпенсионного возраста – ежегодно. Пенсионеры и предпенсионеры могут взять 2 таких выходных в год.

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