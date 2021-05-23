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Общество

Мост в Междуречье планируют расширить до четырех полос

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Жители Междуречья опасаются, что мост не дотянет до запланированной реконструкции.

«Ездить на машине страшно. Думаю, и пешком ходить тоже страшно», - поделилась горожанка.

«Каждый день по нему я езжу. Состояние у него очень плохое, отвратительное. Боюсь или задавить кого-то, или улететь куда-нибудь», - высказался водитель.

Согласно заданию на проектирование объекта, работы на мосту должны пройти в 2022-2023 году. Заказчик - управление капитального строительства Пензы.

Новый мост будет не таким как сейчас, а больше, современнее. Расширение должно произойти за счет прилегающей земли, но там с обеих сторон жилые дома. У одних собственников муниципалитет намерен выкупить часть участка. Строение же на Токарной придется полностью снести.

Какую сумму город заплатит тем, кто лишится дома, люди пока не знают.

«Тишина. Ничего не предлагали, и неизвестно, что дальше будет. Мы вообще планировали ремонт делать. Просто приходило письмо в январе о том, что есть постановление. Вот и все», - рассказала собственница дома № 72 на Токарной Светлана Абрамова.

Чиновники говорят, что ждать жителям осталось недолго.

«В настоящее время у нас проводится процедура оценки изымаемого имущества. Мы планируем ее получить в июне 2020 года. После этого мы будем формировать земельные участки, как только подпишем соглашения с собственниками», - отметила начальник УМИ администрации Пензы Ирина Кочеткова.

Мост в Междуречье давно в неудовлетворительном состоянии. Здесь неоднократно были обрушения, о чем говорят разнообразные заплатки.

Местные хотят, чтобы путепровод реконструировали, но часть мечтает, чтобы он сохранил свой прежний вид. По их мнению, запланированные четыре полосы для частного сектора слишком много.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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