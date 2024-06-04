125 ребят из Пензы бесплатно отправились в загородные лагеря

04.06.2024 | 12:32

В понедельник, 3 июня, 125 пензенских ребят бесплатно отправились в детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили путевки в «Солнечную долину» (100) и «Сосновый бор» (25).

Пребывание детей за городом на протяжении 21 дня (столько длится смена) оплачено из областного бюджета.

«Сотрудники учреждений социального обслуживания встречали детей, проверяли наличие всех необходимых документов, помогали рассаживаться по автобусам», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что в целом в загородных лагерях этим летом отдохнут 9 015 пензенских ребят.