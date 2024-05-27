Сергей Златогорский контролирует коммунальщиков с помощью цветочка

27.05.2024 | 20:49

Глава Кузнецка Сергей Златогорский несколько дней наблюдает за цветком, лежащим на одном из мостов города. Об этом он рассказал в понедельник, 27 мая, на планерке в администрации.

По словам Златогорского, так он понимает, как работают коммунальные службы.

Тему чистоты моста глава города поднял, обсуждая благоустройство. Он отметил, что сооружение начали приводить в порядок, подкрашивать, но уборка проводится недостаточно качественно.

«У меня есть индикатор: там уже вторую неделю лежит цветочек, отвалившийся от какого-то букетика. Если б подметали, его бы тоже подмели, но он лежит на месте. Сегодня опять лежит, где подметено», - рассказал он.

Златогорский подчеркнул, что на самом деле можно и не подметать, главное - чтобы было чисто.

«Видно, что мели, но так, сверху. Изобразили. Вот таким образом мы и работаем», - добавил глава города.