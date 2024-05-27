Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мая 2024|21:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Сергей Златогорский контролирует коммунальщиков с помощью цветочка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Кузнецка Сергей Златогорский несколько дней наблюдает за цветком, лежащим на одном из мостов города. Об этом он рассказал в понедельник, 27 мая, на планерке в администрации.

По словам Златогорского, так он понимает, как работают коммунальные службы.

Тему чистоты моста глава города поднял, обсуждая благоустройство. Он отметил, что сооружение начали приводить в порядок, подкрашивать, но уборка проводится недостаточно качественно.

«У меня есть индикатор: там уже вторую неделю лежит цветочек, отвалившийся от какого-то букетика. Если б подметали, его бы тоже подмели, но он лежит на месте. Сегодня опять лежит, где подметено», - рассказал он.

Златогорский подчеркнул, что на самом деле можно и не подметать, главное - чтобы было чисто.

«Видно, что мели, но так, сверху. Изобразили. Вот таким образом мы и работаем», - добавил глава города.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте