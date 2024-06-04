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Общество

В Пензе обследуют строительные конструкции здания драмтеатра

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В Пензе проведут визуальное обследование строительных конструкций здания областного драматического театра, расположенного на улице Московской, 89.

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок в понедельник, 3 июня. За осмотр заплатят 240 000 рублей. Заказчиком выступает само учреждение культуры. После обследования исполнитель выдаст техническое заключение.

В Пензе обследуют строительные конструкции здания драмтеатра

Драмтеатр находится в 5-этажном здании (с подвалом) 2010 года постройки. Прежнее сгорело 2 января 2008-го.

«Основные строительные конструкции: свайные фундаменты из сборных железобетонных свай, объединенных монолитным железобетонным ростверком; монолитные железобетонные колонны, стены и перекрытия, металлические стропильные фермы покрытия», - говорится в сопроводительной документации.

Еще в 2019 году житель Пензы Евгений Петров заметил трещины на конструктивных элементах здания культурного учреждения. Он снял на камеру все недочеты и, сопроводив запись комментарием, выложил в соцсеть. Свое видео он назвал так: «Драматический театр в драматичном состоянии».

«Вот хваленый пензенский театр. Кто проектировал колонны, явно не рассчитывал на такой вес. Трещина и на колонне, и на основании. Ништяк. Вторая колонна - такая же фигня. Основание пока держится. Короче, вопрос времени - когда все это рухнет.

Вид сбоку - здесь такие же проблемы. Либо гранит был плохой, либо еще что-то там, но косяки видно невооруженным глазом. Все трещит по швам. Пытаются лечить это краской под цвет гранита, но что-то, видать, не очень получается», - заявил Евгений пять лет назад.

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