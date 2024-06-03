В Кузнецке место выпускного определят сами виновники торжества

03.06.2024 | 21:31

В Кузнецке намерены провести опрос о том, где состоится выпускной вечер: на площади под открытым небом или в здании творческого центра «Родина». Мероприятие намечено на 28 июня.

Вопрос давно обсуждается в городе. Не все родители согласны с тем, чтобы праздник прошел в помещении, поскольку в центр, по мнению некоторых кузнечан, пропустят только выпускников и родителей медалистов.

«На улице будет лето, все время, сколько себя помню, выпускные проводились на свежем воздухе, теперь же детей загонят в вечно сырое, темное здание. На сцене будут находиться только медалисты (другим необязательно). К чему это неравенство? В школу не зайти, везде ограждения, условия, запреты!» - возмутился горожанин в соцсети «ВКонтакте».

На совещании в администрации города, которое прошло в понедельник, 3 июня, глава Кузнецка Сергей Златогорский пояснил, что причина перенесения праздника в центр «Родина» - вероятная плохая погода.

«Мне, честно говоря, все равно, как его проводить. Единственное, что я хочу сказать: пару раз на площади нарывались на дожди. И вся эта красота, наряды и обряды все в скомканном виде проходили. Вот здесь надо посмотреть. Потому что долгосрочные прогнозы на последнюю декаду с дождями есть», - отметил Златогорский.

Чиновник поручил управлению образования провести опрос всех выпускников. В этом году школы покидает 321 человек.

«Всех спросить. Пусть они проголосуют и меньшинство примет позицию большинства. Хотят так или так, так и проведем. Но чтобы взрослые не включались в эту историю, это праздник детей. Причем быстро (Провести опрос. - Прим. ред.), чтобы мы успели подготовиться. Как народ проголосует, так и будет. И будет там дождь не дождь, будем с зонтиками проводить», - заявил Златогорский.

Сценарий выпускного уже готов, сразу же после подведения итогов опроса в городе приступят к репетиции праздника.