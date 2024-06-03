Сетевое издание|18+|Понедельник|3 июн 2024|22:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Кузнецке место выпускного определят сами виновники торжества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке намерены провести опрос о том, где состоится выпускной вечер: на площади под открытым небом или в здании творческого центра «Родина». Мероприятие намечено на 28 июня.

Вопрос давно обсуждается в городе. Не все родители согласны с тем, чтобы праздник прошел в помещении, поскольку в центр, по мнению некоторых кузнечан, пропустят только выпускников и родителей медалистов.

«На улице будет лето, все время, сколько себя помню, выпускные проводились на свежем воздухе, теперь же детей загонят в вечно сырое, темное здание. На сцене будут находиться только медалисты (другим необязательно). К чему это неравенство? В школу не зайти, везде ограждения, условия, запреты!» - возмутился горожанин в соцсети «ВКонтакте».

На совещании в администрации города, которое прошло в понедельник, 3 июня, глава Кузнецка Сергей Златогорский пояснил, что причина перенесения праздника в центр «Родина» - вероятная плохая погода.

«Мне, честно говоря, все равно, как его проводить. Единственное, что я хочу сказать: пару раз на площади нарывались на дожди. И вся эта красота, наряды и обряды все в скомканном виде проходили. Вот здесь надо посмотреть. Потому что долгосрочные прогнозы на последнюю декаду с дождями есть», - отметил Златогорский.

Чиновник поручил управлению образования провести опрос всех выпускников. В этом году школы покидает 321 человек.

«Всех спросить. Пусть они проголосуют и меньшинство примет позицию большинства. Хотят так или так, так и проведем. Но чтобы взрослые не включались в эту историю, это праздник детей. Причем быстро (Провести опрос. - Прим. ред.), чтобы мы успели подготовиться. Как народ проголосует, так и будет. И будет там дождь не дождь, будем с зонтиками проводить», - заявил Златогорский.

Сценарий выпускного уже готов, сразу же после подведения итогов опроса в городе приступят к репетиции праздника.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте