Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|16:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Участок улицы Циолковского останется закрытым для проезда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе завершили замену теплотрассы напротив дома № 9 на улице Циолковского. Теперь специалисты восстанавливают благоустройство.

«Асфальтирование необходимо провести по всей ширине проезжей части (от бордюра до бордюра). Срок завершения работ - до 1 июля», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в «Т Плюс».

На это время участок будет закрыт для проезда.

Ремонт тепломагистрали начался 27 апреля. Движение по отрезку от Ударной до улицы Леонова полностью остановили, общественной транспорт пустили в объезд. Предполагалось, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.

Кроме того, из-за ремонта внесли коррективы в режим работы светофора на пересечении улиц Гагарина и Ударной.

«Время разрешающего сигнала для совершения маневра левого поворота с Гагарина на Ударную увеличено на 10 секунд за счет задержки транспорта противоположного направления (общее время - 51 секунда), в обратном направлении фаза увеличена до 20 секунд», - предупредили 29 мая в городском управлении ЖКХ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте