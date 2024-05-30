Участок улицы Циолковского останется закрытым для проезда

30.05.2024 | 16:03

В Пензе завершили замену теплотрассы напротив дома № 9 на улице Циолковского. Теперь специалисты восстанавливают благоустройство.

«Асфальтирование необходимо провести по всей ширине проезжей части (от бордюра до бордюра). Срок завершения работ - до 1 июля», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в «Т Плюс».

На это время участок будет закрыт для проезда.

Ремонт тепломагистрали начался 27 апреля. Движение по отрезку от Ударной до улицы Леонова полностью остановили, общественной транспорт пустили в объезд. Предполагалось, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.

Кроме того, из-за ремонта внесли коррективы в режим работы светофора на пересечении улиц Гагарина и Ударной.

«Время разрешающего сигнала для совершения маневра левого поворота с Гагарина на Ударную увеличено на 10 секунд за счет задержки транспорта противоположного направления (общее время - 51 секунда), в обратном направлении фаза увеличена до 20 секунд», - предупредили 29 мая в городском управлении ЖКХ.