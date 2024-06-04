203 кузнецких подростка будут летом зарабатывать деньги

04.06.2024 | 09:33

В Кузнецке летом планируется временно трудоустроить 203 подростка. На это в бюджете города предусмотрено 535,5 тыс. руб.

Работать они будут не целый месяц, а деньги им выплатят исходя из минимального размера оплаты труда соразмерно количеству отработанного времени.

В первую очередь право на труд и заработок предоставят подросткам из многодетных и малообеспеченных семей, а также из группы риска и состоящим на учете в ДЕСОП.

«В соответствии с ТК РФ трудовой договор может быть заключен с гражданами, достигшими возраста 14 лет, с согласия одного из родителей», - напомнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее стало известно, что в Пензе запланировано предоставление работы 200 несовершеннолетним, состоящим на различных видах ведомственного учета. Всего же в области смогут трудоустроиться 3 700 тинейджеров. Для них открыты вакансии работников торговых залов, упаковщиков, курьеров, дворников, промоутеров, уборщиков помещений, контролеров и другие.