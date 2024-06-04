Пуск фонтана в парке Белинского отложили

04.06.2024 | 11:31

Новый фонтан в парке имени В. Г. Белинского начнет работать после 7 июня. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе администрации города.

В данный момент специалисты проводят ревизию гранитной чаши и оборудования. Пусконаладочные работы намечены на 7-е число, уточнили в мэрии.

Ранее фонтан в парке планировалось запустить до 4 июня.

На неработающее сооружение в обновленной зеленой зоне пожаловались горожане в конце мая. Люди обратили внимание: в парке функционируют аттракционы, много отдыхающих, на площадке перед планетарием выступают творческие коллективы, а фонтан по-прежнему скрыт под чехлом, тогда как главный городской включили еще в конце апреля.

В управлении капитального строительства города поясняли: после первой «зимовки» нового объекта необходимо провести ряд технических мероприятий.