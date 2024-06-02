На ул. Беляева потоком кипятка перевернуло автомобиль

02.06.2024 | 18:37

В Пензе в воскресенье, 2 июня, на улице Беляева, рядом с детской школой искусств, кипятком залило машину. ЧП сняли на видео.

Кадры опубликовали в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы». На камеру запечатлели место порыва теплосетей. Из-под земли бьет фонтан, заливающий машину. Она лежит на боку.

В Сети появилась информация, что в момент ЧП внутри автомобиля был водитель.

«Прокуратура Октябрьского района организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В ЧП никто не пострадал», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что порыв случился при переводе нагрузки с котельной «Арбеково» на ТЭЦ-1.

«В результате размыва почвы припаркованный автомобиль «Газель» опрокинулся на бок. Пострадавших нет. В настоящее время данный участок отключен, место производства работ ограждено», - рассказали ресурсники.

В мае участок улицы, где случился порыв, закрывали для движения, чтобы сделать аварийный ремонт теплотрассы.

Ограничение действовало с 25-го по 27-е число.