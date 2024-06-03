В июне в мэрии Пензы для участников СВО организуют 3 личных приема

03.06.2024 | 20:40

Администрация Пензы опубликовала график приема участников СВО и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на июнь.

Всего запланировано 3 приема: в 15:00 в четверг, 13-го, 20-го и 27-го числа.

Участников спецоперации и их близких ждут в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4. Записаться на прием нужно по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запущен в начале осени. Личные приемы еженедельно проводятся в Пензе каждую неделю с 14 сентября.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.