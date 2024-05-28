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Общество

В Пензе отремонтируют здание третьей подстанции скорой помощи

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В здании третьей подстанции областной станции скорой медицинской помощи, расположенном на Калинина, 156, начался капитальный ремонт.

«Сейчас выполняется демонтаж существующей отделки помещений, напольных покрытий, идет подготовка стен к декоративной штукатурке, уже установлены пластиковые окна, по плану - ремонт входной группы, крыльца и установка подвесных потолков», - рассказали в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

Ежедневно на третью подстанцию, где работают 125 человек, поступает порядка 100 вызовов. За сутки совершается 90 выездов, 74 из которых - экстренные.

По словам главного врача Пензенской областной станции скорой медпомощи Владимира Атякшева, условия труда поэтапно обновляются.

«Мы хотим, чтобы помещения были полнофункциональными для наших работников. Диспетчеры принимали бы звонки, водители и фельдшера после обслуживания вызова могли бы приехать, спокойно заполнить медицинскую документацию, отдохнуть и восстановить силы», - пояснил он.

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Источник — фото областного минздрава
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