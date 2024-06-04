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Общество

В Пензе хотят организовать дежурство у фонтана

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В Пензе на совещании в администрации города обсудили проблему, традиционную для жаркой погоды: купание в чаше фонтана детей и взрослых. Чиновники отметили, что в последнее время такие случаи участились.

«Купаться в фонтане запрещено и опасно. Это нарушение санитарных норм, требований безопасности. Существует риск травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций или получить электротравму. Также есть вероятность повредить дорогостоящее оборудование. Родители должны обязательно объяснить это своим детям», - напомнил глава города Александр Басенко.

Он поручил МКУ «Рекламная служба города Пензы» обновить таблички на чаше, предупреждающие о запрете купания. Ранее горожане сообщали, что те пришли в негодность, местами обломаны по краям и портят внешний вид сооружения.

Кроме того, от купальщиков фонтан будут охранять сотрудники районных администраций - поручено составить график их дежурства на площади. А администрации Ленинского района дано указание обратиться в полицию, чтобы правоохранители включили место в схему патрулирования.

Фонтан в Пензе заработал в конце апреля. Гидротехническое сооружение радует жителей с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника. Музыкальная программа начинается с наступлением темноты и длится около 40 минут. В сильный ветер и дождь фонтан функционировать не будет.

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