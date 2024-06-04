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Общество

Отдых на Черном море значительно подорожал

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Этим летом по сравнению с прошлым годом отдых на море в Краснодарском крае подорожал на 15 процентов, в Крыму - на 8-9 процентов.

Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По его словам, в традиционном двухнедельном отпуске нужно учесть время в дороге, поэтому в среднем туристы живут на юге 10-11 дней.

Путешествие в Анапу на этот срок с проживанием в трехзвездочной гостинице и двухразовым питанием обойдется семье из трех человек в 80-85 тысяч без учета стоимости дороги. Ромашкин отметил, что большинство туристов приезжают в Анапу на личных автомобилях.

Те, кто решил добираться в Сочи самолетом, должны учитывать: стоимость авиабилетов выросла больше, чем цена на проживание. Десятидневный тур для семьи с одним ребенком обойдется в 170 тысяч, из них 90 тысяч придется отдать за перелет.

Эксперт отметил, что еще в 2022 году можно было слетать туда-обратно за 15 тысяч на человека, теперь же билеты обойдутся значительно дороже, особенно в июле и августе.

Сейчас авиаперелет из Пензы в Сочи (в один конец) стоит для семьи с ребенком до 12 лет около 55 тысяч рублей.

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